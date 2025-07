Was die Mittelsachsen am Wochenende erleben können

Eine besondere musikalische Vielfalt bieten die Freiberger Sommernächte. Mehrere Vereine beteiligen sich am Tag der Schauanlagen.

Freiberg: Die Freiberger Sommernächte bieten am Wochenende mehrere Anlässe, zum Schloss Freudenstein in Freiberg zu pilgern. Los geht‘s am Freitagabend mit Live-Musik der Band The Jailbreakers aus Halle, die für eine energiegeladene AC/DC-Show bekannt sind. Ab 20 Uhr spielt die Band, die seit über 30 Jahren ihre Fans mit ihrer Live...