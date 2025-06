Was Schauspieler Jörg Schüttauf mit Frankenberg verbindet

Der Theater- und Filmschauspieler ist im Kino „Welt-Theater“ vor rund 150 Gästen aufgetreten. Kaum bekannt war bisher, dass er private Beziehungen zur Stadt pflegt.

Dass mit Jörg Schüttauf ein prominenter Theater- und Filmschauspieler (Tatort, Usedom-Krimi) in Frankenberg die Bühne im Kino „Welt-Theater“ betrifft, ist schon etwas Besonderes. Der gebürtige Karl-Marx-Städter ist nicht bekannt für Starallüren. Als die rund 150 Gäste am Freitagabend am Frankenberger Vereinskino Welttheater Schlange...