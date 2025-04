Was tun, wenn die Gelenke schmerzen?: Patientenforum in Mittweida klärt auf

Das Thema Arthrose wird zum Patientenforum am 16. April im Klinikum Mittweida behandelt. Was kann man gegen den Verschleißprozess tun?

Mittweida. Das Thema Arthrose betrifft sehr viele Menschen, denn der Verschleißprozess kann jeden treffen. Entsprechend hohen Zuspruch hatten deshalb die beiden Patientenforen im Januar im Klinikum Mittweida. Über 150 Gäste nutzten bereits die Gelegenheit, sich bei Chefarzt Dr. Erik Hauffe über die neuesten Entwicklungen bei künstlichen Hüft- und Kniegelenken zu informieren.

Auf Grund der großen Nachfrage gibt es am kommenden Mittwoch, 16. April, 17 Uhr noch einmal das gleiche Patientenforum, teilte Klinik-Sprecherin Ines Schreiber mit. Dann soll sich noch einmal alles um die Möglichkeiten der Diagnostik und Therapie für das Hüft- und Kniegelenk drehen. Die Behandlung der Arthrose zielt in erster Linie darauf ab, das Wohlbefinden der Patienten und damit die Lebensqualität zu verbessern, so Ines Schreiber. Viele Patienten wüssten jedoch nicht, welche Optionen es dafür gibt. Der erfahrene Facharzt für Chirurgie, Dr. Erik Hauffe, will deshalb vermitteln, welche Möglichkeiten im zertifizierten Endo-Prothetik-Zentrum Mittweida bestehen und klärt dabei die Frage, ob die Devise „schneller, höher, weiter“ auch für Gelenkersatz gilt. Das Patientenforum findet im Großen Konferenzraum, Hainichener Straße 4-6, statt. Es wird um Anmeldung gebeten: unter Ruf 03727 99-1418 oder als kurze Email an [email protected]. (fp)