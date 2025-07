Wasserzweckverband Hainichen gibt Entwarnung

Vermutet hatten es die Experten schon länger. Nun hat es das Labor bestätigt: Von dem im Trinkwasser gefundenen Umweltkeimen geht keine Gefahr aus. Doch warum wird weiter ermittelt?

Nachdem zunächst im Chemnitzer Trinkwasser Bakterien festgestellt wurden, fand man in Mittelsachsen ebenfalls Keime. Die Experten beschäftigte ein Abschnitt zwischen den Hochbehältern Berthelsdorf, Stadt Lunzenau, und Sauberg, Stadt Rochlitz. In diesem Bereich wurden in geringem Umfang Bakterien nachgewiesen, und zwar im Ortsteil Fischheim der...