Wegen der Bauarbeiten auf Klinikgelände in Mittweida: Wo können Patienten gut parken?

Ein Neubau für die Gynäkologie, einer für die Rettungswache: Auf dem Klinikgelände in Mittweida herrscht rege Bautätigkeit. Der Wermutstropfen: Parkplätze sind rar. Doch wo gibt es Abhilfe?

Mittweida.

Am Krankenhaus in Mittweida wird seit Monaten an allen Ecken und Enden gebaut. Zum einen entsteht eine neue Rettungswache auf dem Klinikgelände, zum anderen wird im Parkgelände des Klinikums zwischen dem Nord- und Ostflügel ein Neubau entstehen, der im internen Sprachgebrauch als Pflegeersatzneubau bezeichnet wird. Nach Fertigstellung Ende 2024 sollen hier unter anderem die Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe und die Zentrale Patientenaufnahme einziehen. Die Bauarbeiten bringen nicht nur im medizinischen Alltag einige Herausforderungen mit sich, sondern auch im organisatorischen. Denn wegen der Bauarbeiten fallen etliche Parkplätze weg.