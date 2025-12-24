Weihnachten in Hainichen: Warum es den Oberbürgermeister seit Jahrzehnten ins Altenheim zieht

Heiligabend im Pflegeheim: Wer hier lebt, wartet auf Besuch, Musik, ein freundliches Wort. Wie Pflegekräfte, Ehrenamtliche und ein Oberbürgermeister, der sich Zeit nimmt, auf Weihnachten einstimmen.

Heiligabend, am Morgen: Vor den Bäckern stoppen Autos, in den sozialen Netzwerken laufen vorproduzierte Weihnachtsbotschaften der Bundespolitik. Warme Worte und Sparansagen liegen dicht beieinander, etwa bei Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU), die auf „X" allen dankt, die in Pflege und Kliniken arbeiten. Zugleich kündigt sie...