Weihnachtsbabys im Mittweidaer Klinikum: Theo und Karl erblicken das Licht der Welt

Eine schöne Bescherung hat es am Heiligabend auf der Geburtenstation im Klinikum Mittweida gegeben. Und das gar gleich zweimal. Während draußen das Hochwasserchaos herrschte, hatten in der Klinik die Hebammen alle Hände voll zu tun. Hier erblickten am 24. Dezember zwei Christkinder das Licht der Welt. Und die Familien kommen aus der Region.