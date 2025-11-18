Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Mittweida
Weihnachtsbaum für Hainichen: So lief der Transport
Redakteur
Von Franziska Bernhardt-Muth
Diesmal ist es eine Blaufichte: Am Dienstag wurde der Weihnachtsbaum über die B 169 und die enge Bahnhofstraße zum Markt transportiert.

Hainichen hat seinen Weihnachtsbaum. Am Dienstag wurde er aus dem Ortsteil Gersdorf vom Grundstück der Familie Voigtländer an der Allee über die Bundesstraße 169, die Frankenberger und die Bahnhofstraße zum Marktplatz transportiert und aufgestellt. „Die Anfahrt verlief problemlos, auch wenn es ziemlich viel Fingerspitzengefühl beim...
