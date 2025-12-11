MENÜ
Der Weihnachtsbaum auf dem Markt in Mittweida ist eine Fichte.
Der Weihnachtsbaum auf dem Markt in Mittweida ist eine Fichte. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Mittweida
Weihnachtsbaum-Vermessung in Mittelsachsen: Wer hat den Höchsten?
Redakteur
Von Jan Leißner
Hainichen unterliegt knapp im Höhenvergleich, lässt aber Freiberg und Frankenberg hinter sich. Auch in der B-Note sticht der Siegerbaum hervor und lässt sogar Freiberg hinter sich.

Wer ist der Schönste im ganzen Land? Die Antwort mag Geschmackssache sein. Unbestechlich hingegen das Ergebnis der diesjährigen Weihnachtsbaumvermessung. Und dem demnach hat die Stadt Mittweida den höchsten Weihnachtsbaum mit 13,62 Meter. Damit unterliegt der Vorjahressieger Hainichen (12,98 Meter) im Höhenvergleich, lässt aber Freiberg...
Mehr Artikel