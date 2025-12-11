Weihnachtsbaum-Vermessung in Mittelsachsen: Wer hat den Höchsten?

Mittweida
Hainichen unterliegt knapp im Höhenvergleich, lässt aber Freiberg und Frankenberg hinter sich. Auch in der B-Note sticht der Siegerbaum hervor und lässt sogar Freiberg hinter sich.
Wer ist der Schönste im ganzen Land? Die Antwort mag Geschmackssache sein. Unbestechlich hingegen das Ergebnis der diesjährigen Weihnachtsbaumvermessung. Und dem demnach hat die Stadt Mittweida den höchsten Weihnachtsbaum mit 13,62 Meter. Damit unterliegt der Vorjahressieger Hainichen (12,98 Meter) im Höhenvergleich, lässt aber Freiberg...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.