Die Figuren waren nicht leicht: Die Tanne war um einen Stamm gewickelt, der jeweils in einem Kübel lagerte.
Die Figuren waren nicht leicht: Die Tanne war um einen Stamm gewickelt, der jeweils in einem Kübel lagerte. Bild: Anna Patzenbein/DRK
Knapp zwei Wochen standen die beiden Wichtel am Eingang der Lauenhainer Straße 104.
Knapp zwei Wochen standen die beiden Wichtel am Eingang der Lauenhainer Straße 104. Bild: Anna Patzenbein/DRK
Mittweida
Weihnachtsfreude gestohlen: Bewohner im Pflegeheim Mittweida entsetzt über Wichtelklau
Von Manuel Niemann
Zwei handgemachte Wichtel sind vor dem Pflegeheim Mittweida gestohlen worden. Bewohner und Mitarbeiter sind fassungslos. Sie hoffen nun auf achtsame Mitbürger – oder die Einsicht der Täter.

Dreiste Diebe haben am Wochenende im Pflegeheim des DRK im Mittweidaer Neubaugebiet an der Lauenhainer Straße zugeschlagen: Über Nacht stahlen sie zwei große Wichtelfiguren, schildert Pflegebereichsleiterin Anna Patzenbein am Montag, nachdem sie Anzeige bei der Polizei erstattet hatte.
