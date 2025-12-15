Weihnachtsfreude gestohlen: Bewohner im Pflegeheim Mittweida entsetzt über Wichtelklau

Zwei handgemachte Wichtel sind vor dem Pflegeheim Mittweida gestohlen worden. Bewohner und Mitarbeiter sind fassungslos. Sie hoffen nun auf achtsame Mitbürger – oder die Einsicht der Täter.

Dreiste Diebe haben am Wochenende im Pflegeheim des DRK im Mittweidaer Neubaugebiet an der Lauenhainer Straße zugeschlagen: Über Nacht stahlen sie zwei große Wichtelfiguren, schildert Pflegebereichsleiterin Anna Patzenbein am Montag, nachdem sie Anzeige bei der Polizei erstattet hatte. Dreiste Diebe haben am Wochenende im Pflegeheim des DRK im Mittweidaer Neubaugebiet an der Lauenhainer Straße zugeschlagen: Über Nacht stahlen sie zwei große Wichtelfiguren, schildert Pflegebereichsleiterin Anna Patzenbein am Montag, nachdem sie Anzeige bei der Polizei erstattet hatte.