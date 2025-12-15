Weihnachtsfreude gestohlen: Bewohner im Pflegeheim Mittweida entsetzt über Wichtelklau

Mittweida
Zwei handgemachte Wichtel sind vor dem Pflegeheim Mittweida gestohlen worden. Bewohner und Mitarbeiter sind fassungslos. Sie hoffen nun auf achtsame Mitbürger – oder die Einsicht der Täter.
Dreiste Diebe haben am Wochenende im Pflegeheim des DRK im Mittweidaer Neubaugebiet an der Lauenhainer Straße zugeschlagen: Über Nacht stahlen sie zwei große Wichtelfiguren, schildert Pflegebereichsleiterin Anna Patzenbein am Montag, nachdem sie Anzeige bei der Polizei erstattet hatte.
