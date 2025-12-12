Weihnachtsgeschenk für Hainichen: Mühlweg bald wieder frei

Mittweida
Die auch als LPG-Straße bekannte Verbindung zum Ottendorfer Hang wurde saniert. Der Termin für die Freigabe steht.
Es ist für die Bewohner im Wohngebiet Ottendorfer in Hainichen die schnelle Verbindung zu Mittweidaer Straße: Doch acht Monate blieb der Mühlweg gesperrt. Die oft LPG-Straße genannte Verbindung war in einem desolaten Zustand, Oberbürgermeister Dieter Greysinger (SPD) wollte die Straße schon dauerhaft sperren.
