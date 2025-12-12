MENÜ
Der Mühlweg in Hainichen steht kurz vor der Freigabe.
Der Mühlweg in Hainichen steht kurz vor der Freigabe.
Der Mühlweg in Hainichen vor der Sanierung.
Der Mühlweg in Hainichen vor der Sanierung.
So sieht der sanierte Abschnitt des Mühlwegs in Hainichen heute aus.
So sieht der sanierte Abschnitt des Mühlwegs in Hainichen heute aus.
Mittweida
Weihnachtsgeschenk für Hainichen: Mühlweg bald wieder frei
Von Falk Bernhardt
Die auch als LPG-Straße bekannte Verbindung zum Ottendorfer Hang wurde saniert. Der Termin für die Freigabe steht.

Es ist für die Bewohner im Wohngebiet Ottendorfer in Hainichen die schnelle Verbindung zu Mittweidaer Straße: Doch acht Monate blieb der Mühlweg gesperrt. Die oft LPG-Straße genannte Verbindung war in einem desolaten Zustand, Oberbürgermeister Dieter Greysinger (SPD) wollte die Straße schon dauerhaft sperren.
