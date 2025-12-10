Weihnachtsmärkte, Märchenbahn, Musik: Sieben Tipps für das dritte Adventswochenende zwischen Mittweida und Hainichen

Mittweida
Hainichen, Mittweida und Kriebstein bringen die Region am dritten Advent in Festtagslaune: mit Weihnachtsmärkten, Märchenbahn, Konzerten und Country-Sound ist für fast jeden Geschmack etwas dabei.
Nach Mittweida und Frankenberg lädt am dritten Adventswochenende nun der Weihnachtsmarkt in Hainichen ein, um in Festtagslaune zu kommen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.