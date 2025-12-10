MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Mittelsachsen
  • |
  • Mittweida
  • |

  • Weihnachtsmärkte, Märchenbahn, Musik: Sieben Tipps für das dritte Adventswochenende zwischen Mittweida und Hainichen

Der Weihnachtsmarkt in Hainichen lädt von Freitag bis Sonntag zum Besuch ein.
Der Weihnachtsmarkt in Hainichen lädt von Freitag bis Sonntag zum Besuch ein. Bild: Falk Bernhardt/Archiv
Der Weihnachtsmarkt in Hainichen lädt von Freitag bis Sonntag zum Besuch ein.
Der Weihnachtsmarkt in Hainichen lädt von Freitag bis Sonntag zum Besuch ein. Bild: Falk Bernhardt/Archiv
Mittweida
Weihnachtsmärkte, Märchenbahn, Musik: Sieben Tipps für das dritte Adventswochenende zwischen Mittweida und Hainichen
Redakteur
Von Manuel Niemann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Hainichen, Mittweida und Kriebstein bringen die Region am dritten Advent in Festtagslaune: mit Weihnachtsmärkten, Märchenbahn, Konzerten und Country-Sound ist für fast jeden Geschmack etwas dabei.

Nach Mittweida und Frankenberg lädt am dritten Adventswochenende nun der Weihnachtsmarkt in Hainichen ein, um in Festtagslaune zu kommen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10.12.2025
3 min.
Stefanie Hertels „Family Christmas“ in Freiberg: So feiert die Sängerin Weihnachten
Stefanie Hertel lädt mit ihrer Familie, Mann und Tochter, in die Nikolaikirche in Freiberg ein.
Kurz vor Weihnachten kommt Sängerin Stefanie Hertel in die Nikolaikirche Freiberg. Gemeinsam mit ihrem Mann und ihrer Tochter lädt zum besinnlichen Abend ein mit Musik und Geschichten.
Mathias Herrmann
17.11.2025
3 min.
Weihnachtsbäume in Hainichen, Mittweida und Frankenberg: An diesen Tagen kommt der Schmuck auf die Marktplätze
Der Weihnachtsmarkt in Hainichen im Jahr 2024, mit dem höchsten Baum im Landkreis.
Die Vorbereitungen laufen: Der Transport der Weihnachtsbäume in den drei Orten steht bevor. Woher kommen sie und wann wird Weihnachtsmarkt gefeiert?
Franziska Bernhardt-Muth
09.12.2025
3 min.
Rund 165.000 Euro offene Rechnungen: Zahnärztin aus dem Vogtland wegen Betruges und Insolvenzverschleppung verurteilt
Laut dem Gericht wurde der Insolvenzantrag viel zu spät gestellt.
Monatelang waren Dentallabore nicht bezahlt worden. Als die Zahnärztin die Insolvenz ihrer Firma anmeldete, war es zu spät. Jetzt musste sie sich vor dem Chemnitzer Amtsgericht erklären.
Thomas Mehlhorn
09:47 Uhr
2 min.
Kia schickt den Stonic gegen T-Roc & Co. ins Rennen
Kia erweitert sein SUV-Angebot und bringt mit dem neuen Kia Stonic einen kantigen Begleiter für Familie und Freizeit auf den Markt.
Bislang gab es ihn nur in großen Exportmärkten wie den USA oder Indien. Doch wenn Kia 2026 die zweite Stonic-Generation bringt, kommt der auch zu uns und zielt auf Autos wie VW T-Roc oder Ford Puma.
03.12.2025
4 min.
Von Wichtelhaus bis Karpfenschätzen: Sechs Tipps für das zweite Adventswochenende rund um Mittweida und Frankenberg
Der Mittweidaer Weihnachtsmarkt beginnt am Donnerstag.
In den zwei Städten legen sich Engagierte auf Weihnachtsmärkten für tolle Stimmung und Erlebnisse ins Zeug - aber auch die Dörfer locken. Und in einem ehemaligen Umspannwerk glüht es wieder.
Franziska Bernhardt-Muth
09:51 Uhr
1 min.
Bilder des Tages vom 11.12.2025
 7 Bilder
Ein Weihnachtsmann in einem fliegenden Schlitten ist in Montreux über den Weihnachtsständen vom Weihnachtsmarkt unterwegs.
Mehr Artikel