Weihnachtsstimmung am Wasser: Hafenweihnacht feiert an der Talsperre Kriebstein Premiere

Kriebstein feiert erstmals Hafenweihnacht – mit Showacts, Tanz, nachhaltiger Papiermagie und Weihnachtsmannbesuch.

Erstmals lockt in diesem Jahr ein Weihnachtsmarkt an den Kriebsteiner Hafen. Der Talsperrenzweckverband, die Gemeinde Kriebstein und die Wepa Deutschland GmbH laden noch bis Donnerstag zur Hafenweihnacht ein, bewusst in der Woche abseits der großen Märkte in den Städten. Bereits am Dienstag begeisterten die Artistinnen des Showteams Twin...