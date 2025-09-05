Weiteres Stück der B 169 bei Hainichen wird saniert – Fahrt nach Frankenberg vorübergehend wieder möglich

Mittweida
Autofahrer aufgepasst: Auf der Bundesstraße hat ein neuer Bauabschnitt begonnen. Zeitgleich wird zwei Tage lang eine Umleitungsstrecke gesperrt.
Die Sanierung der B 169 zwischen Hainichen und Frankenberg wird seit Freitag auf einem neuen Abschnitt fortgesetzt. Nun wird bei Hainichen zwischen Hagebaumarkt und der Kreuzung mit der Frankenberger Straße gebaut. Am Hagebaumarkt ist eine Ampel eingerichtet. Zwischenzeitlich ist es nun wieder möglich, von Hainichen über die Frankenberger...
