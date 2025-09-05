Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Mittelsachsen
  • |
  • Mittweida
  • |

  • Weiteres Stück der B 169 bei Hainichen wird saniert – Fahrt nach Frankenberg vorübergehend wieder möglich

Am Hagebaumarkt in Hainichen beginnt der nächste Bauabschnitt der B 169.
Am Hagebaumarkt in Hainichen beginnt der nächste Bauabschnitt der B 169. Bild: Falk Bernhardt
Am Hagebaumarkt in Hainichen beginnt der nächste Bauabschnitt der B 169.
Am Hagebaumarkt in Hainichen beginnt der nächste Bauabschnitt der B 169. Bild: Falk Bernhardt
Mittweida
Weiteres Stück der B 169 bei Hainichen wird saniert – Fahrt nach Frankenberg vorübergehend wieder möglich
Redakteur
Von Franziska Bernhardt-Muth
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Autofahrer aufgepasst: Auf der Bundesstraße hat ein neuer Bauabschnitt begonnen. Zeitgleich wird zwei Tage lang eine Umleitungsstrecke gesperrt.

Die Sanierung der B 169 zwischen Hainichen und Frankenberg wird seit Freitag auf einem neuen Abschnitt fortgesetzt. Nun wird bei Hainichen zwischen Hagebaumarkt und der Kreuzung mit der Frankenberger Straße gebaut. Am Hagebaumarkt ist eine Ampel eingerichtet. Zwischenzeitlich ist es nun wieder möglich, von Hainichen über die Frankenberger...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06.09.2025
3 min.
Stadtfest Penig: Die Bilder vom Samstag und Freitag
 13 Bilder
Mittendrin beim Stadtfest Penig auch als Moderator: Bürgermeister André Wolf.
In Penig hat am Freitagabend das Stadtfest begonnen. Am Samstag ging es heiter weiter. Stargast am Abend ist Anna-Carina Woitschack.
Falk Bernhardt
12.08.2025
1 min.
Wieder freie Fahrt auf der B 169 in Gersdorf
Im Verlauf des Dienstags soll in Gersdorf die Sperrung der Ortsdurchfahrt aufgehoben werden.
Die Baustelle im Hainichener Ortsteil Gersdorf ist Geschichte. Doch der Bautrupp zieht weiter. Deshalb ist ein anderer Abschnitt der B 169 gesperrt.
FP
10:06 Uhr
2 min.
Berichte: Japans Regierungschef zu Rücktritt bereit
Die Koalition von Japans Regierungschef Ishiba hat in beiden Parlamentskammern keine Mehrheit mehr. (Archivbild)
Japans Regierungspartei LDP verlor im Juli die Mehrheit im Parlament. Nun gibt es Rufe nach einer Neuwahl des Parteivorsitzes. Partei- und Regierungschef Ishiba sieht sich laut Medien unter Zugzwang.
02.09.2025
3 min.
Neues Gewerbegebiet in Hainichen: Der Vorentwurf steht
Blick auf die Fläche, auf der ein Gewerbepark neben dem Hagebaumarkt entstehen soll.
Keine Biogasanlage, keine Logistik - dafür neue Firmen und Arbeitsplätze für Hainichen: Der Stadtrat entscheidet am Mittwoch über die Zukunft von „Technologie- und Gewerbepark Areal 4“.
Manuel Niemann
10:00 Uhr
1 min.
Diese Ortsdurchfahrt im Erzgebirge ist ab Montag gesperrt: Autofahrer müssen lange Umleitung nehmen
Der Breitbandausbau in Brünlos beginnt. Dafür wird die Hauptstraße gesperrt.
Aufgrund des Breitbandausbaus ist die Brünloser Hauptstraße wochenlang gesperrt. Wo führt die Umleitung entlang?
Thomas Mehlhorn
05.09.2025
2 min.
„Habe einfach richtig Scheiße gebaut“: Betriebsratschef von VW Sachsen tritt zurück
Leitet seit gut zweieinhalb Jahren die Arbeitnehmervertretung bei VW Sachsen: Uwe Kunstmann.
Uwe Kunstmann legt seine Ämter bei VW Sachsen und im Werk in Zwickau nieder. In einem Brief an die Belegschaft spricht er von schweren persönlichen Fehlern. Dazu ermittelt auch die Polizei.
Jan-Dirk Franke
Mehr Artikel