Thomas Kretschmann vom Verein übergab Yulia Kravchenko die Papiere zur Überführung des Fahrzeugs in die Ukraine.
Thomas Kretschmann vom Verein übergab Yulia Kravchenko die Papiere zur Überführung des Fahrzeugs in die Ukraine.
Mittweida
Wie Hainichen den Kriegskindern in der Ukraine Hoffnung schenkt
Redakteur
Von Manuel Niemann
In Hainichen startete am Freitag der 37. Hilfstransport in die Ukraine – mit einem umgebauten Wahlkampfwagen und Geschenken für ein Kinderheim.

Im Spendenlager der Firma Naturbrennstoffe Kretschmann in Hainichen stapelten sich am Freitag die Kartons. Seit 9 Uhr wurde sortiert und gepackt. Der Verein Communitas schickte seinen 37. Hilfstransport in die Ukraine. Erstmals überführt der Verein dabei ein Einsatzfahrzeug: Das umgerüstete Wahlkampfauto des CDU-Landtagsabgeordneten Peter...
