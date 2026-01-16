Wie Hainichen den Kriegskindern in der Ukraine Hoffnung schenkt

Mittweida
In Hainichen startete am Freitag der 37. Hilfstransport in die Ukraine – mit einem umgebauten Wahlkampfwagen und Geschenken für ein Kinderheim.
Im Spendenlager der Firma Naturbrennstoffe Kretschmann in Hainichen stapelten sich am Freitag die Kartons. Seit 9 Uhr wurde sortiert und gepackt. Der Verein Communitas schickte seinen 37. Hilfstransport in die Ukraine. Erstmals überführt der Verein dabei ein Einsatzfahrzeug: Das umgerüstete Wahlkampfauto des CDU-Landtagsabgeordneten Peter...
