Wieder frei im Mai: Marktstraße in Hainichen ist nicht mehr gesperrt

Nach dem Abriss des Problemhauses im Zentrum von Hainichen ist nun eine wichtige innerstädtische Verbindung wieder befahrbar – nach eineinhalb Jahren Sperrung!

Oberbürgermeister Dieter Greysinger (SPD) sprach schon von „einem kleine Wunder“, als Ende März tatsächlich der Abrissbagger am „Problemhaus“ in der Marktstraße in Hainichen anrückte. Die Marktstraße war seit Dezember 2023 für Fahrzeuge gesperrt, weil schon Teile des seit vielen Jahren leerstehenden Hauses Am Damm 1 auf Fußweg und...