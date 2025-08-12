Wieder freie Fahrt auf der B 169 in Gersdorf

Mittweida
Die Baustelle im Hainichener Ortsteil Gersdorf ist Geschichte. Doch der Bautrupp zieht weiter. Deshalb ist ein anderer Abschnitt der B 169 gesperrt.
Im Verlauf des Dienstags soll der Verkehr auf der frisch sanierten B 169 in Gersdorf wieder rollen. Die Sperrung der Ortsdurchfahrt werde aufgehoben, teilte Hainichens Oberbürgermeister Dieter Greysinger mit. Stattdessen werde bis Ende August ein Abschnitt zwischen Rößnerweg und Einmündung in die Frankenberger Straße gesperrt. Im September...
