Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Im Verlauf des Dienstags soll in Gersdorf die Sperrung der Ortsdurchfahrt aufgehoben werden.
Im Verlauf des Dienstags soll in Gersdorf die Sperrung der Ortsdurchfahrt aufgehoben werden. Bild: Dieter Greysinger
Im Verlauf des Dienstags soll in Gersdorf die Sperrung der Ortsdurchfahrt aufgehoben werden.
Im Verlauf des Dienstags soll in Gersdorf die Sperrung der Ortsdurchfahrt aufgehoben werden. Bild: Dieter Greysinger
Mittweida
Wieder freie Fahrt auf der B 169 in Gersdorf
Von FP
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Baustelle im Hainichener Ortsteil Gersdorf ist Geschichte. Doch der Bautrupp zieht weiter. Deshalb ist ein anderer Abschnitt der B 169 gesperrt.

Im Verlauf des Dienstags soll der Verkehr auf der frisch sanierten B 169 in Gersdorf wieder rollen. Die Sperrung der Ortsdurchfahrt werde aufgehoben, teilte Hainichens Oberbürgermeister Dieter Greysinger mit. Stattdessen werde bis Ende August ein Abschnitt zwischen Rößnerweg und Einmündung in die Frankenberger Straße gesperrt. Im September...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
04.02.2022
5 min.
Ex-Biathlet Michael Rösch über Olympiavergabe: Es ist eine Katastrophe
In der DDR geboren, für Deutschland Olympiagold geholt, als Belgier gefeiert: Im Januar 2019 bestritt Michael Rösch sein letztes Biathlon-Rennen in Oberhof, bevor er seine Karriere beendete. Heute arbeitet er unter anderem als Experte für das Fernsehen und die "Freie Presse".
Der Olympiasieger aus Altenberg ist einer von acht Experten, die für die "Freie Presse" auf die an diesem Freitag startenden Olympischen Winterspiele schauen. Dass die Spiele im autoritär regierten China stattfinden können, ist für den 38-Jährigen ein Skandal, unter dem vor allem die Sportler leiden.
Thomas Reibetanz
17:00 Uhr
1 min.
Wichtige Ortsverbindung im Erzgebirge wieder frei
Ein Teil des sanierten Straßenabschnitts zwischen Elterlein und Hermannsdorf.
Im Bereich des Ortseingangs von Hermannsdorf ist ein Abschnitt der Elterleiner Straße saniert worden. Dabei wurde auch eine nervige Engstelle beseitigt.
Kjell Riedel
16.07.2025
3 min.
B 169 in Frankenberg: Zum Bahnhof geht es jetzt auch linksrum
Neue Linksabbiegespur Zum Bahnhof, sanierte Gehwege und barrierefreie Bushaltestelle.
Auf dem ersten Stück der B 169 sind wieder Autos unterwegs. In und um Dittersbach rollt auf einer der wichtigsten Straßen der Region der Verkehr. Nutzer müssen sich auf eine Neuerung einstellen.
Ingolf Rosendahl
17:00 Uhr
2 min.
Baubeginn an der Hochschule Mittweida: Was auf dem Campusgelände entsteht
Die Arbeiten für den Rohbau der Hochschulbibliothek haben begonnen.
23,8 Millionen Euro fließen in Mittweida in eine neue Bibliothek. Ein ambitioniertes Projekt, das auf den steigenden Bedarf der Studierenden reagiert.
Manuel Niemann
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
08.07.2025
4 min.
Großbaustelle B 169: An abgeklemmter Verkehrsader zwischen Frankenberg und Hainichen geht es voran
Heißer Asphalt in Dittersbach: die neue Schwarzdecke im Ortsteil.
Heißer Asphalt in Dittersbach: Im Frankenberger Ortsteil hat die Bundesstraße B 169 gerade einen neuen Belag bekommen. Doch freie Fahrt ist hier erst wieder im Oktober möglich. Was ist da los?
Ingolf Rosendahl
Mehr Artikel