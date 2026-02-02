MENÜ
Protest gegen Windrad-Neubauten gibt es in Mittelsachsen an vielen Orten, wie auch in Kleinschirma.
Protest gegen Windrad-Neubauten gibt es in Mittelsachsen an vielen Orten, wie auch in Kleinschirma. Bild: Uwe Mann/Archiv
Mittweida
Windkraft: Streit um Flächenziel für Mittelsachsen
Von Jan Leißner
Mittelsachsen will keine neuen Windkraftflächen planen und führt eigene Berechnungen ins Feld. Doch ein Experte aus Mittelsachsen sieht Nachholbedarf.

Hat Mittelsachsen beim Ausbau der Windkraft das gesetzlich vorgegebene Flächenziel für das Jahr 2032 bereits erreicht oder nicht? An der Frage scheiden sich aktuell die Geister. Der Döbelner Windkraftexperte Jürgen Schlegel hat die Aussage in Zweifel gezogen und leitet daraus ab, dass der Landkreis noch zusätzliche Flächen planen sollte, auf...
