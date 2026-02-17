MENÜ
  • Mittelsachsen
  • Mittweida
  • Winterzauber vor mittelalterlicher Kulisse: Auch bei Neuschnee ist Burg Kriebstein in den Ferien gefragt

Burg Kriebstein im aktuellen Wintergewand. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Mittweida
Winterzauber vor mittelalterlicher Kulisse: Auch bei Neuschnee ist Burg Kriebstein in den Ferien gefragt
Redakteur
Von Manuel Niemann
Ritterromantik in Weiß: Burg Kriebstein zieht trotz Kälte die Gäste an, die beliebten Ferienführungen sind bereits restlos vergeben.

Frischer Schnee, frostige Temperaturen und trotzdem eine volle Burg? Das Winterwetter hat Burg Kriebstein in eine Postkartenkulisse verwandelt, die Ausflügler an die Zschopau lockt. Denn während Flocken vom Himmel fallen, sind die Ferienangebote in der Burg in dieser Woche längst vergriffen: Die beiden Kinderführungen „Die alten...
