Für guten Zweck: Verein aus Mittweida bringt ausrangierte Fahrräder zurück auf die Straße

Radfahrer, die Angst davor haben, dass ihre chicen Fahrräder geklaut werden, die finden in Mittweida kostengünstige Alternativen.

Mittweida.

"Das Rad hab ich heute geputzt und durchrepariert", sagt Stefanie Korsch und zeigt auf ein schwarzes Bike. Gangschaltung und Bremsen hat sie neu justiert. Seit drei Jahren hilft sie beim Netzwerk-Verein in Mittweida in der Fahrradwerkstatt mit. Bei einem zweiten Rad, was sie am Montag in den Montage-Ständer geklemmt hat, hat sie die Lichttechnik neu verlegt. Die 34-Jährige sagt: "Ich hab als Kind schon zum Leidwesen meiner Eltern gerne mein Fahrrad auseinander- und wieder zusammengebaut." Diese Leidenschaft ist bis heute geblieben. Als sogenannter Bufdi war sie in der Fahrradwerkstatt beim Netzwerk-Verein eingestiegen. Aus dem Bundesfreiwilligendienst ist jetzt eine Zuverdienst-Möglichkeit für sie geworden. Und zu tun gibt es für die Mittweidaerin dort mehr als genug.