Graffiti und Vandalismus: In Mittweida so viele Fälle wie in kaum einer anderen Stadt angezeigt

In Mittweida hat die Polizei in den ersten sechs Monaten dieses Jahres etliche Fälle von Sachbeschädigung erfasst. Einige Täter hatten auch politische Motive. Im Rathaus ärgert man sich sehr.

Mittweida. Zerstörte Kunstwerke, beschmierte Hauswände, festgepappte Aufkleber mit fragwürdigen Aussagen - immer wieder kommt es in Mittweida zu Vandalismus und zu Sachbeschädigungen durch Graffiti. Eine aktuelle Übersicht des sächsischen Innenministeriums zeigt nun, dass solche Taten in Mittweida häufiger passieren, als in anderen Städten in Mittelsachsen.

Mittweida im Landkreis mit am stärksten betroffen

Insgesamt 79 Fälle sind in den ersten sechs Monaten dieses Jahres bei den Ermittlungsbehörden aktenkundig geworden. Zum Vergleich: In ganz Mittelsachsen wurden 919 Taten registriert. In Frankenberg, nur wenige Kilometer von Mittweida entfernt, erfassten die Behörden in dem betrachteten Zeitraum nur 46 Fälle von Vandalismus und anderen Sachbeschädigungen. In Flöha waren es mit 82 Fällen im ersten Halbjahr 2023 drei Taten mehr. Dann folgen nur noch Döbeln mit 107 Vorfällen und Freiberg mit 208. In Hainichen wurden nur 21 Fälle erfasst und in Rochlitz 32. Mittweida liegt also mit an der Spitze der Tabelle. Diese Daten hat das Innenministerium als Antwort auf eine kleine Anfrage des AfD-Landtagsabgeordneten Rolf Weigand hin veröffentlicht.

Die Aufklärungsquote ist bei den Vandalismus- und Graffitifällen gering. Von den 79 Taten konnten den Angaben zufolge bislang nur 17 aufgeklärt werden. In Frankenberg ist die Quote höher: Dort wurden von den 46 Fällen ebenfalls 17 aufgeklärt.

Täter haben auch politische Motive

In Mittweida agieren Vandalen und Sprayer den Daten zufolge auch häufiger aus politischen Motiven heraus. Von den 79 Fällen waren vier dem rechten Spektrum zuzuordnen, einer dem linken und zwei Vorfälle hatten, wie es heißt, ausländische politische Ideologie als Hintergrund. Im benachbarten Frankenberg gab es weder solche Vorfälle noch politisch links motivierte Taten. Dort wurden vier Taten mit rechtem Hintergrund erfasst.

Manche Täter schuldunfähig

Die Staatsanwaltschaft hat, wie aus dem Ministerium berichtet wird, in der ersten Hälfte dieses Jahres 14 Fälle von Vandalismus, Graffiti und anderen Sachbeschädigungen bearbeitet. Zehn davon wurden allerdings bereits 2022 verübt. Drei Fälle fielen unter das Jugendstrafrecht, zweimal handelte es sich bei dem Täter noch um ein Kind, das schuldunfähig war, weil es noch keine 14 Jahre alt war. Drei Mal hat das Gericht Strafbefehle erlassen, wobei allerdings ein Verfahren eingestellt wurde und zweimal eine Geldstrafe gezahlt werden musste. Einige Fälle sind noch anhängig.

Oberbürgermeister ist verärgert

Mittweidas Oberbürgermeister Ralf Schreiber ärgert sich sehr darüber, wenn in der Stadt offenbar aus purer Zerstörungswut heraus Kunstwerke beschädigt oder Häuser beschmiert werden. Einer der größeren Vorfälle passierte im August dieses Jahres. Da waren die bronzenen Tastmodelle, die an der Weberstraße und der Kirchstraße stehen, beschädigt worden. "Es ist deshalb unbegreiflich, wie wenig Achtung einige Menschen vor der Arbeit und den Werken anderer haben. Es ist frustrierend, demotivierend und wird definitiv von der Stadtverwaltung zur Anzeige gebracht! Vandalismus wird nicht geduldet", so der OB.