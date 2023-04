Netto: Parkplatz an Weberstraße in Mittweida wird nicht mehr überwacht

Mittweida.

Auf dem Parkplatz am Discounter Netto an der Weberstraße 50 in Mittweida sieht alles aus wie immer - doch offenbar gibt es eine grundlegende Veränderung. Auf dem Parkplatz wird nicht mehr von einem Unternehmen überwacht, wer wie lange dort parkt, teilt die Leiterin Unternehmenskommunikation von Netto, Christina Stylianou, auf Nachfrage der "Freien Presse" mit. Das überrascht. Denn an den Ein- und Ausfahrten standen am Montagnachmittag wie gehabt Schilder des Unternehmens Safe Place.