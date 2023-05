Vom Freibad ins Freiwasser: Wie Taucher im Freibad in Mittweida fit fürs Meer werden

Morgen, am 1. Mai, öffnet das Freibad Mittweida wieder. Dann startet auch die praktische Ausbildung des Tauchclubs "Meridian" in Mittweida.

Mittweida. Üben bis alles sicher klappt: Seit 2011 findet jedes Jahr der erste praktische Teil des Tauchabzeichens im Mittweidaer Freibad statt. Die Tauchschüler lernen verschiedene Schnorchelübungen und den Umgang mit Luftnot, wenn die Pressluftflasche leer gehen sollte. "Wenn ausreichend geübt wurde, gibt es Tauchgänge im Freiwasser", sagt Volker Thierbach, Vereinsvorsitzender des Tauchclubs. Bevor es ins Wasser geht müssen die Tauchschüler noch einen Theoriekurs besuchen. Da lernen sie vor allem wichtige Tauchtechniken und die Unterwasserzeichen. "Es ist aber auch ein bisschen Physik dabei", sagt Volker Thierbach.

Im freien Wasser müssen dann fünf Prüfungstauchgänge abgelegt werden. Danach erhält man ein Tauchabzeichen, mit dem man sich auf der ganzen Welt als Taucher ausweisen kann. Und das zahlt sich aus: "Beim Tauchen im Freiwasser gibt es so viel zu entdecken", erzählt der Vereinsvorsitzende. Sein Highlight? Eine Begegnung mit einem Manta Rochen. Bei einem Tauchgang in Thailand schwebte der sanfte Riese an ihm vorbei. "Das war gigantisch", erinnert sich Volker Thierbach.

Freibad startet in neue Saison

Bevor man diese Erfahrungen beim Tauchgang machen kann, muss man die praktische Prüfung absolviert haben. Geübt wird dafür im Freibad Mittweida, das morgen, am 1. Mai wieder öffnet. Kinder ab 14 Jahren können das Kindertauchabzeichen machen. "Eine Prüfung müssen die Kleinsten dafür nicht ablegen", sagt Volker Thierbach. Lediglich gesund müssen sie sein und eine Tauchtauglichkeit von einem Arzt nachweisen.

Für Kinder, die schwimmen lernen möchten, bietet das Freibad auch in diesem Jahr wieder zwei Schwimmkurse an. Diese finden in den Sommerferien statt. Kinder ab 6 Jahren lernen das Verhalten im, unter und am Wasser. Dabei haben sie die Möglichkeit das Frühschwimmerabzeichen "Seepferdchen" zu erreichen.

Keine Preiserhöhungen und neue Outdoor-Sitzsäcke

Preiserhöhungen wird es in diesem Jahr nicht geben, teilte Francis Pohl, Sprecherin der Stadtverwaltung, auf Anfrage der "Freien Presse" mit. Neben Barzahlung ist der Eintritt auch mit EC-Karte möglich. In diesem Jahr soll außerdem eine neue Zahlungsmethode hinzukommen. Mit einem Handvenenscanner können sich die Freibadbesucher künftig das Anstehen an der Warteschlange sparen.

Bereits zu Beginn der vergangenen Saison erhielt das Freibad Mittweida fünf Outdoor-Sitzsäcke als Sachspende der eins Energie in Sachsen. Die gemütlichen Sitzmöglichkeiten können auch in diesem Jahr wieder von den Badegästen ausgeliehen werden. Dann muss nur noch das Wetter mitspielen.