Von Schnürsenkel bis Blasenpflaster: Dieser Schrank macht Pilgern in Mittweida das Leben leichter

Mittweida ist eine von 28 Stationen des Lutherweges in Sachsen. Dieser führt als 550 Kilometer langer spiritueller Rundwanderweg durch den Freistaat, so die Lutherweg-Gesellschaft auf ihrer Website. Die Stationen weisen eine gewisse Verbindung zum Reformator auf. Im Fall von Mittweida handelt es sich wohl eher eine Legende: So soll der Reformator in Ringethal gewesen sein. In dem Mittweidaer Ortsteil gibt es deshalb auch eine Lutherlinde. Weitere Stationen in der Region befinden sich in den Orten Leisnig, Waldheim, Kriebstein, Rochlitz, Penig, Wolkenburg, Waldenburg, Glauchau, Zwickau und Crimmitschau.

Neben dem Lutherweg gibt es in Sachsen weitere Pilger-Routen wie den Sächsischen Jakobsweg und den Jakobsweg Via Imperii.

