Waldheimer Straße wird zwischen Mittweida und Weißthal gesperrt

Schon lange warten die Menschen in Ringethal darauf, dass die Verbindungsstraße nach Mittweida saniert wird. Nun ist es auf einmal so weit. Autofahrer und Busse müssen eine Umleitung in Kauf nehmen. Regiobus richtet zwei Ersatzhaltestellen ein.

Mittweida. Schon in gut einer Woche geht es los: Die Waldheimer Straße soll erneuert werden, teilt Landratsamtssprecher André Kaiser auf Nachfrage der "Freien Presse" mit. Konkret geht es um den Abschnitt zwischen Mittweida und Weißthal. Die "Freie Presse beantwortet die wichtigsten Fragen zur Baustelle, der Umleitung und der Busverbindung zwischen Mittweida und Ringethal. Sie lesen gerade auf die zweitbeste Art!

Mehr Lesekomfort mit der Freie Presse App! Was wird auf der Waldheimer Straße gebaut? Auf der Waldheimer Straße soll auf einer Länge von 1,5 Kilometern die Fahrbahn saniert werden, so André Kaiser. Außerdem werde teilweise die Entwässerung erneuert. Wann wird die Waldheimer Straße gebaut? "Die Arbeiten sollen nach jetzigen Stand am 24. August beginnen", teilt André Kaiser der "Freien Presse" am Dienstag mit. Für die Bauarbeiten muss die Straße gesperrt werden. Gebaut werde in zwei Abschnitten: Abschnitt eins reicht von der Auenblickstraße in Mittweida bis zum Abzweig nach Kockisch. Von dort heißt die Straße dann Weißthal und bis zum gleichnamigen Ortsteil Weißthal saniert. Nach aktueller Planung sollen die Arbeiten bis 1. Dezember abgeschlossen sein. Wie wird der Verkehr umgeleitet? Die Umleitungsstrecke führt während der Arbeiten auf den zwei Abschnitten von Mittweida kommend über die Hainichener Straße, über die Zschopaubrücke Richtung Liebenhain. Am Steinbruch geht es dann weiter Richtung Weinsdorf und von dort nach Ringethal. Was bedeutet die Baustelle auf der Waldheimer Straße für die Busverbindung zwischen Mittweida und Ringethal? Dazu hat sich Mittweidas Oberbürgermeister Ralf Schreiber auf Facebook geäußert: Regiobus plane, die Linie 919 von Ringethal über Weinsdorf - Neudörfchen nach oder von Mittweida fahren zu lassen. Die Linie 677 werde von Weinsdorf direkt über Neudörfchen nach oder von Mittweida fahren. Weißthal und der Abzweig Kockisch können dabei nicht bedient werden. Es werden zwei Ersatzhaltestellen eingerichtet. In Neudörfchen am Wasserkraftwerk werde ein Haltepunkt für beide Richtungen geschaffen, der die Haltestelle in Kockisch ersetze. Dort werde auch einmal eine Fahrt der Linie 919 beginnen und enden. Der Bus werde dort wenden, weil für eine Fahrt bis oder ab Busbahnhof die Zeit fehle. Fahrgäste müssten bei der betroffenen Fahrt von der Linie 677 an dieser Stelle in die Linie 919 umsteigen. Ebenso wird in Weinsdorf am Teich eine Ersatzhaltestelle für die Fahrtrichtung Mittweida geschaffen. Diese soll vor dem Abzweig nach Ringethal gegenüber der anderen Haltestelle eingerichtet werden. Wie viel soll der Ausbau der Waldheimer Straße kosten? "Die Kosten liegen bei rund 513.000 Euro und werden mit Mittel des Freistaates finanziert", so André Kaiser. Ein immer wieder diskutiertes Thema ist die Sanierung des Abschnitts der Waldheimer Straße, der in Mittweida verläuft und bis zur Auenblickstraße reicht. Weil eine Stützwand wegzubrechen droht, ist nur eine Fahrspur freigegeben. Wird dieses Stück auch noch saniert? Ja. Die Arbeiten auf der Strecke in Richtung Ringethal stehen im Zusammenhang mit dem geplanten Ausbau der Waldheimer Straße zwischen Hausnummer 46 und Auenblickstraße, der für das kommende Jahr geplant ist, so André Kaiser. Dann soll über das sanierte Stück Waldheimer Straße ein Teil der Umleitungsstrecke verlaufen.