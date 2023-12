Wer hinter den Biker-Weihnachtsmännern von Mittweida steckt

Nicht erst seit diesem Jahr sind sie am 23. Dezember in Mittweida zu sehen: Als Weihnachtsmänner verkleidete junge Menschen, die auf ihren Bikes durch die Stadt touren. Was hat es mit der Aktion auf sich?

Während Mittweida am Samstag auf einmal in eine winterlich weiße Schneedecke gehüllt war, zog eine Gruppe Weihnachtsmänner durch die Stadt. Aber nicht etwa zu Fuß, sondern mit ihren Mountainbikes. 15 junge Leute zwischen zwölf und 20 Jahren haben so schon am Tag vor der Bescherung Menschen in Mittweida eine Freude bereitet.