Wie ist es, sich in Mittweida im neuen Barbershop rasieren zu lassen? Ich hab's getestet!

Im Spiegel erkenne ich mich erstmal gar nicht wieder. Als ich mit den Händen über mein Gesicht streiche, merke ich keinen Widerstand. Für eine Rasur sollten etwa 20 bis 30 Minuten eingeplant werden. Mein Fazit: Ein gelungenes Experiment.

Barbier pendelt von Leipzig nach Mittweida

Inhaber des Barber-Shops ist Gankis Hasso, 29 Jahre alt. Er stammt aus Syrien und lebt seit 2015 in Deutschland. In seiner Heimat begann er eine Lehre zum Bankkaufmann und arbeitete als Schneider, ehe er kriegsbedingt flüchten musste. Nach mehreren Praktika machte er in Leipzig eine Umschulung zum Friseur. Am 1. Juni eröffnete er sein Geschäft an der Rochlitzer Straße.

Die ersten Kunden, so berichtet er mir, schauten schon an den beiden Tagen nach der Eröffnung vorbei. "Ich hoffe auf einen erfolgreichen Start in Mittweida", sagt der 29-Jährige. Zurzeit pendelt Gankis Hasso noch zwischen Mittweida und Leipzig, aber das könnte sich auch bald ändern, wenn das Geschäft gut anläuft.

Doch warum fiel die Wahl für seinen Barbershop gerade auf Mittweida? "Hier gab es noch keinen Barbershop, deswegen bin ich auf die Stadt gekommen", sagt der 29-Jährige. Außerdem sei er der Meinung, dass ein Barbershop in der Studentenstadt durchaus funktionieren könne.