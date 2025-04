Wirrwarr um Tedi in Hainichen geht weiter: Eröffnung am Mittwoch wackelt

Schon am 9. April will die Niedrigpreis-Kette die neue Filiale in den Marktterrassen in Hainichen eröffnen. Der Laden ist schon weitgehend eingeräumt, doch die Kreisbehörde verweigert die Genehmigung.

Ein modernes Ladenkonzept, eine angenehme Einkaufsatmosphäre – und das in der „Fußgängerzone“ von Hainichen. So kündigte am Mittwoch die Firma Tedi, nach eigenen Angaben Deutschlands führender Non-Food-Discounter mit der größten Sortimentsvielfalt, die Eröffnung der ersten Filiale in Hainichen an. Schon ab 9. April sollen die Kunden... Ein modernes Ladenkonzept, eine angenehme Einkaufsatmosphäre – und das in der „Fußgängerzone“ von Hainichen. So kündigte am Mittwoch die Firma Tedi, nach eigenen Angaben Deutschlands führender Non-Food-Discounter mit der größten Sortimentsvielfalt, die Eröffnung der ersten Filiale in Hainichen an. Schon ab 9. April sollen die Kunden...