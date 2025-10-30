Wochenmarkt in Hainichen: Umzug ab Januar

Der Technische Ausschuss hat am Mittwoch eine wichtige Änderung beschlossen. Die Idee kam von Gewerbetreibenden am Markt.

Der Wochenmarkt in Hainichen zieht ab 2026 um. Bislang sind die Verkäufer von Gemüse, Hähnchen und Co. mittwochs auf dem Marktplatz der Gellertstadt zu finden. Der Technische Ausschuss hat am 29. Oktober entschieden, dass der Wochenmarkt ab Januar wieder auf dem Gellertplatz zu finden sein wird. Das teilte Oberbürgermeister Dieter Greysinger...