Ein Wolf (Symbolbild) hat bei Hainichen ein Schaf gerissen – auch aus dem Raum Oederan wurde jüngst ein Riss dokumentiert.
Ein Wolf (Symbolbild) hat bei Hainichen ein Schaf gerissen – auch aus dem Raum Oederan wurde jüngst ein Riss dokumentiert. Bild: F. Richter/LfULG
Mittweida
Wölfe in Mittelsachsen aktiv: Schafe bei Hainichen und Oederan gerissen
Redakteur
Von Franziska Bernhardt-Muth
Mindestens drei Tiere wurden in diesem Jahr im Landkreis durch den Wolf getötet, weitere verletzt. Besteht eine Gefahr, den Raubtieren beim Waldspaziergang zu begegnen?

Im Raum Hainichen ist der Wolf aktiv. Das bestätigt nun auch der Freistaat. Demnach gab es nicht nur Sichtungen, sondern vor wenigen Tagen auch den Riss eines Schafes.
