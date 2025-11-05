Wölfe in Mittelsachsen aktiv: Schafe bei Hainichen und Oederan gerissen

Mittweida
Mindestens drei Tiere wurden in diesem Jahr im Landkreis durch den Wolf getötet, weitere verletzt. Besteht eine Gefahr, den Raubtieren beim Waldspaziergang zu begegnen?
Im Raum Hainichen ist der Wolf aktiv. Das bestätigt nun auch der Freistaat. Demnach gab es nicht nur Sichtungen, sondern vor wenigen Tagen auch den Riss eines Schafes.
