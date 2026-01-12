„Wunder von Hainichen“: Stadt erlebt seltenen Babyboom zwischen Weihnachten und Neujahr

Mittweida
Weihnachts-, Silvester- und Neujahrsbabys auf einen Schlag: Mit Lasse, Hugo und Mia erlebt Hainichen einen wahren Kindersegen im neuen Jahr. Den kann die Stadt gut gebrauchen, denn sie schrumpft.
Von Heiligabend bis in die erste Januarwoche hinein hat Hainichen einen seltenen Kindersegen erlebt. Zuletzt gab es das vor zehn Jahren, sagt Oberbürgermeister Dieter Greysinger (SPD).
