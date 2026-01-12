MENÜ
Von links: Die Neugeborenen Mia Morgenstern, Lasse Lauckner und Hugo Schindler waren mit ihren Familien im Rathaus bei OBM Dieter Greysinger (l.) zu Gast.
„Hainrich von Hainichen“ ist das Maskottchen der Gellertstadt. Eine Plüschversion gab es als Geschenk der Stadt für ihre neugeborenen Bürgerinnen und Bürger.
Die Hebammen Heike Stollberg (v.l.n.r.), Anita Jagusch, Janett Wolf und Kerstin Kluge halfen den jüngsten Hainichenern, auf die Welt zu kommen.
Für Stefanie Morgenstern (hinten rechts) ist Tochter Mia nach Lio (6) das zweite Kind. Obwohl sie wusste, was auf sie zukommen würde, wollte sie auf Hebamme Janett Wolfs Rat und Hilfe nicht verzichten.
Mittweida
„Wunder von Hainichen“: Stadt erlebt seltenen Babyboom zwischen Weihnachten und Neujahr
Von Manuel Niemann
Weihnachts-, Silvester- und Neujahrsbabys auf einen Schlag: Mit Lasse, Hugo und Mia erlebt Hainichen einen wahren Kindersegen im neuen Jahr. Den kann die Stadt gut gebrauchen, denn sie schrumpft.

Von Heiligabend bis in die erste Januarwoche hinein hat Hainichen einen seltenen Kindersegen erlebt. Zuletzt gab es das vor zehn Jahren, sagt Oberbürgermeister Dieter Greysinger (SPD).
