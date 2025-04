Wurde Balou in eine Waschmaschine gesteckt? Tierschützer aus Hainichen retten misshandelten Kater

Es ist nur ein Verdacht - doch die Verletzungen einer Katze in Hainichen lassen Schlimmes vermuten. Der Tierschutzverein hat Balou in seine Obhut genommen. Der Kater kämpft sich wieder zurück ins Leben.

Es ist ein Anblick, den die Tierschützer in Hainichen wohl nie mehr vergessen können. Mitte März wurden sie zu einer Rettungsaktion gerufen. Die Feuerwehr sollte eine Katze von einem Dach holen, die Polizei war auch schon vor Ort. Was die Einsatzkräfte dann in der Hand hielten, rührte alle zu Tränen. Ein orangefarbener Kater, völlig...