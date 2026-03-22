Yoga, Klavier und Kerzenschein: Ein besonderer Abend auf Burg Kriebstein

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„Yoga meets Piano“ auf Burg Kriebstein ist beliebt, am Freitagnachmittag tauchten 20 Begeisterte in Entspannung und Philosophie ein.
„Yoga meets Piano“ auf Burg Kriebstein ist beliebt, am Freitagnachmittag tauchten 20 Begeisterte in Entspannung und Philosophie ein. Foto: EHL Media/Dietmar Thomas
Yogalehrerin Lara und Pianist Nico Tippelt gestalten den Abend „Yoga meets Piano“.
Yogalehrerin Lara und Pianist Nico Tippelt gestalten den Abend „Yoga meets Piano“. Foto: EHL Media/Dietmar Thomas
Zum Yoga gibt es auch passendes Kräuterwasser.
Zum Yoga gibt es auch passendes Kräuterwasser. Foto: EHL Media/Dietmar Thomas
Martina ist vom Ambiente begeistert, das die Yogastunde auf der Burg Kriebstein zu bieten hat.
Martina ist vom Ambiente begeistert, das die Yogastunde auf der Burg Kriebstein zu bieten hat. Foto: EHL Media/Dietmar Thomas
Zum Anfang kann ich mich noch nicht ganz auf Yoga einlassen, aber mit den Pianoklängen gelingt es.
Zum Anfang kann ich mich noch nicht ganz auf Yoga einlassen, aber mit den Pianoklängen gelingt es. Foto: EHL Media/Dietmar Thomas
„Yoga meets Piano“ auf Burg Kriebstein ist beliebt, am Freitagnachmittag tauchten 20 Begeisterte in Entspannung und Philosophie ein.
„Yoga meets Piano“ auf Burg Kriebstein ist beliebt, am Freitagnachmittag tauchten 20 Begeisterte in Entspannung und Philosophie ein. Foto: EHL Media/Dietmar Thomas
Yogalehrerin Lara und Pianist Nico Tippelt gestalten den Abend „Yoga meets Piano“.
Yogalehrerin Lara und Pianist Nico Tippelt gestalten den Abend „Yoga meets Piano“. Foto: EHL Media/Dietmar Thomas
Zum Yoga gibt es auch passendes Kräuterwasser.
Zum Yoga gibt es auch passendes Kräuterwasser. Foto: EHL Media/Dietmar Thomas
Martina ist vom Ambiente begeistert, das die Yogastunde auf der Burg Kriebstein zu bieten hat.
Martina ist vom Ambiente begeistert, das die Yogastunde auf der Burg Kriebstein zu bieten hat. Foto: EHL Media/Dietmar Thomas
Zum Anfang kann ich mich noch nicht ganz auf Yoga einlassen, aber mit den Pianoklängen gelingt es.
Zum Anfang kann ich mich noch nicht ganz auf Yoga einlassen, aber mit den Pianoklängen gelingt es. Foto: EHL Media/Dietmar Thomas
Mittweida
Yoga, Klavier und Kerzenschein: Ein besonderer Abend auf Burg Kriebstein
Redakteur
Von Julia Czaja
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Kaktusarme, Herzöffner und Pianoklänge: Yoga ist mehr als nur Bewegung. Es ist eine spirituelle Reise, die in der besonderen Atmosphäre der Burg Kriebstein angeboten wird. Worin liegt die Faszination?

Mit Yoga hatte ich bisher keine Berührungspunkte. Die einzige Ausnahme ist mein Hund, der auf Kommando „Yoga“ die Vorderbeine nach vorne streckt und den Hintern in die Luft schiebt. Das ist ein ulkiges Bild. Genau das habe ich im Kopf, als ich die Steigung zur Burg Kriebstein hinaufschnaufe. Denn hier im Festsaal treffen Yoga und Pianoklänge...
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