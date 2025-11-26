Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Nachbau der Frankenberger Stadtpyramide, um 2004 von Joachim Friedrich gebaut.
Nachbau der Frankenberger Stadtpyramide, um 2004 von Joachim Friedrich gebaut. Bild: Ingolf Rosendahl
Nachbau der Frankenberger Stadtpyramide, um 2004 von Joachim Friedrich gebaut.
Nachbau der Frankenberger Stadtpyramide, um 2004 von Joachim Friedrich gebaut. Bild: Ingolf Rosendahl
Mittweida
Zeitwerkstadt Frankenberg: Neue Sonderschau zeigt alte Weihnachtsbräuche
Redakteur
Von Ingolf Rosendahl
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Unter dem Motto „Weihnachten aus der guten alten Zeit“ sind jetzt in der Zeitwerkstadt Erinnerungsstücke rund um das Fest zu sehen. Die Sonderschau zeigt, wie früher gefeiert und geschmückt wurde.

Wer denkt im Sommer schon an Weihnachten? Franziska Bäßler, die Museumsleiterin der Zeitwerkstadt, hat genau das getan. „Im August habe ich bei Instagram und Facebook dazu aufgerufen, uns doch bitte private Stücke für die neue Sonderausstellung zu leihen“, sagte sie. Später folgte auch noch ein Aufruf im Amtsblatt der Stadt.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16:09 Uhr
2 min.
In Liverpool in Menge gerast - Fahrer bekennt sich schuldig
Lange plädierte der 53 Jahre alte Brite auf nicht schuldig - das hat sich nun geändert. (Archivbild)
Ein schwerwiegender Vorfall überschattete im Frühjahr die Meisterfeier des FC Liverpool. Vor Gericht gibt es nun eine Wendung.
Von Cristina Zehrfeld
2 min.
24.11.2025
2 min.
Kommentar zum Stausee-Radweg: Schildbürgertum
Meinung
Redakteur
Von Waldenburg über Callenberg bis Reichenbach ist der Radweg bereits gebaut.
Auf sicheren Radwegen vom Stausee Oberwald bis zum Schloss Waldenburg: Auf einem Großteil der Strecke ist das bereits Realität. Doch reicht das?
Cristina Zehrfeld
20.10.2025
2 min.
Frankenberg: Gabi Thieme liest aus ihrem Krimi über verschwundene Kinder
Gabi Thieme liest aus ihrem Buch „Auf dem Schulweg verschwunden“.
In ihrem neuen Buch widmet sich Gabi Thieme zwei bewegenden Kriminalfällen aus Sachsen, die in den 1990er- und 2000er-Jahren landesweit für Entsetzen sorgten.
Ingolf Rosendahl
16:09 Uhr
1 min.
Vortrag zur Wissenszirkulation im Montanwesen in Freiberg
Kolloquium im Wernerbau.
Die Leiterin des Universitätsarchivs, Dr. Dr. Annett Wulkow Moreira da Silva, spricht über die Kontakte von Sachsen zu Spanien und Portugal.
Stephan Lorenz
25.11.2025
2 min.
Verwüstete Natur im Vogtland: Staatsanwaltschaft eingeschaltet – für den Verursacher wird‘s teuer
Blick in die Lengenfelder Plohnbachaue. Ein Sumpf-Biotop wurde vollständig zerstört.
Die Zerstörungen in einem Landschaftsschutzgebiet haben für den Verursacher unangenehme Konsequenzen – die Behörden sprechen von einer Umweltstraftat, die Stadt will Einsicht in Protokolle.
Gerd Möckel
12.10.2025
5 min.
Frankenberg feiert historischen Probedruck: Zeitwerkstadt feilt schon am Programm für nächstes Jahr
 7 Bilder
Christa Frohburg und Camillo Fischer (in der Rolle von Carl Gottlob Roßberg) führten die historischen Druckerpresse vor.
Mit der Präsentation lokaler Wirtschaftsgeschichte erreicht das Erlebnismuseum mehr Gäste als in den Vorjahren. Für Themen rund um Barkas, Polylux und Co. werden auch neue Partner gesucht.
Jan Leißner
Mehr Artikel