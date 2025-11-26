Zeitwerkstadt Frankenberg: Neue Sonderschau zeigt alte Weihnachtsbräuche

Mittweida
Unter dem Motto „Weihnachten aus der guten alten Zeit“ sind jetzt in der Zeitwerkstadt Erinnerungsstücke rund um das Fest zu sehen. Die Sonderschau zeigt, wie früher gefeiert und geschmückt wurde.
Wer denkt im Sommer schon an Weihnachten? Franziska Bäßler, die Museumsleiterin der Zeitwerkstadt, hat genau das getan. „Im August habe ich bei Instagram und Facebook dazu aufgerufen, uns doch bitte private Stücke für die neue Sonderausstellung zu leihen“, sagte sie. Später folgte auch noch ein Aufruf im Amtsblatt der Stadt.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.