Zeugen werden nach einer Fahrerflucht in Frankenberg gesucht.
Zeugen werden nach einer Fahrerflucht in Frankenberg gesucht.
Zeugen werden nach einer Fahrerflucht in Frankenberg gesucht.
Zeugen werden nach einer Fahrerflucht in Frankenberg gesucht. Bild: Symbolfoto: Robert Michael/dpa
Mittweida
Zeugen gesucht: Fahrerflucht auf Kauflandparkplatz in Frankenberg
Redakteur
Von Luisa Ederle
Ein Renault Clio wurde durch ein anderes Fahrzeug auf dem Kauflandparkplatz in Frankenberg beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete.

Ein geparkter Renault Clio ist am Donnerstagvormittag auf dem Parkplatz vor Kaufland in Frankenberg von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt worden. Der Vorfall ereignete sich zwischen 10 und 10.30 Uhr. An dem orangefarbenen Auto entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro.
