Zeugen gesucht: Fahrerflucht auf Kauflandparkplatz in Frankenberg

Mittweida
Ein Renault Clio wurde durch ein anderes Fahrzeug auf dem Kauflandparkplatz in Frankenberg beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete.
Ein geparkter Renault Clio ist am Donnerstagvormittag auf dem Parkplatz vor Kaufland in Frankenberg von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt worden. Der Vorfall ereignete sich zwischen 10 und 10.30 Uhr. An dem orangefarbenen Auto entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.