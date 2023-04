Zu teuer: Hainichen muss Kauf von neuen Löschfahrzeugen vorerst zurückstellen

Ein Schlussstrich an einer, neuer Diskussionsbedarf an anderer Stelle: Fast zweieinhalb Stunden dauerte am Mittwochabend allein der öffentliche Teil der Stadtratssitzung in Hainichen. Einhellig stimmten die Stadträte für den Bau eines Radwegs zwischen Lindenweg bis zur Straße am Bad. Der dort vorhandene Trampelpfad wird auf 142 Metern Länge...