Zum Fest an der Camera obscura in Hainichen gibt es Rockmusik von Queen

Der Turm mit der „dunklen Kammer“ ist Hainichens Wahrzeichen. Zum Fest am Samstag gibt es Livemusik und eine Lasershow.

„We will rock you“ und „Don´t stop me now“ werden am Samstag zum Camerafest in Hainichen sicher nicht fehlen. Am Wahrzeichen der Stadt auf dem Rahmenberg spielt ab 19.30 Uhr die Queen-Coverband Rockfonie, danach macht Disco 5051 weiter, inklusive Lasershow. Das traditionelle Camerafest bei freiem Eintrittt beginnt am 3. Mai schon 14 Uhr...