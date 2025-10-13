Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Wolfgang Schwabenicky hier 2017, als er den Denkmalpreis des Landkreises erhielt.
Wolfgang Schwabenicky hier 2017, als er den Denkmalpreis des Landkreises erhielt. Bild: Archiv/Ulli Schubert
Wolfgang Schwabenicky hier 2017, als er den Denkmalpreis des Landkreises erhielt.
Wolfgang Schwabenicky hier 2017, als er den Denkmalpreis des Landkreises erhielt. Bild: Archiv/Ulli Schubert
Mittweida
Zum Tod von Wolfgang Schwabenicky: Mittweida verliert prägenden Archäologen und Historiker
Redakteur
Von Manuel Niemann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wolfgang Schwabenicky, prägender Historiker und Archäologe aus Mittweida, ist im Alter von 85 Jahren verstorben. Er hinterlässt ein umfangreiches Lebenswerk für Mittelsachsen.

Kaum ein anderer hat der Mittweida und die Region erforscht, geprägt und bewahrt wie Wolfgang Schwabenicky. Der am 28. September verstorbene Historiker, Archäologe und Denkmalpfleger hinterlässt ein Lebenswerk, das tief in der mittelsächsischen Landschaft wurzelt.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14.09.2025
1 min.
Denkmalpreise gehen nach Mittweida, Rochlitz und Großvoigtsberg
Sebastian Keucher erhielt einen Denkmalpreis für die Sanierung des „Waldschlösschens“
Der Landkreis beteiligt sich mit durchschnittlich 60 bis 80 Objekten pro Jahr am Tag des offenen Denkmals. Wofür es dieses Mal Denkmalpreise gab.
Lutz Kirchner
17:30 Uhr
4 min.
Insolvenz: Traditionsbetrieb MPT Präzisionsteile Mittweida schließt nach 130 Jahren, 87 Mitarbeiter verlieren Arbeit
Das Amtsgericht Chemnitz hat am 29. September 2025 das Insolvenzverfahren über das Vermögen der MPT Präzisionsteile GmbH Mittweida eröffnet.
Das Aus für MPT Präzisionsteile: Der Mittweidaer Maschinenbauer ist insolvent. 87 Jobs gehen verloren, die Firma war lange ein wichtiger Arbeitgeber für Stadt und Region. Woran scheiterte sie?
Manuel Niemann
15:21 Uhr
3 min.
Streit um Rundfunkbeitrag geht in weitere Runde
Der Streit um den Rundfunkbeitrag geht weiter.
Kann man die Zahlung des Rundfunkbeitrags verweigern, wenn einem das Programm nicht vielfältig genug erscheint? Das Bundesverwaltungsgericht hat ein grundsätzliches Urteil dazu gefällt.
18:00 Uhr
4 min.
„Erzgebirgische Holzkunst geht krachen“: Kleiner Hersteller kämpft ums Überleben
Mirco Dost in seiner Holzkunstwerkstatt in Streckewalde. Die in Form einer Fichte gestalteten Schwibbögen sind sein Aushängeschild.
Die Anzahl der Hersteller erzgebirgischer Holzkunst geht seit Jahren zurück. Doch ist tatsächlich die gesamte Branche bedroht? Besuch bei einem, der jeden Tag zu kämpfen hat.
Georg Müller
15:25 Uhr
4 min.
„Viele hatten Angst vor der Oberschule“: So will Sachsen junge Lehrer fürs Erzgebirge gewinnen
Eine Lehrerin an der digitalen Tafel im Unterricht: Kann es gelingen, mit einer neuen Form des Praktikums mehr Studierende für den ländlichen Raum zu begeistern?
Ein Modellprojekt zeigte Lehramtsstudenten in Ostsachsen die Arbeit jenseits der Großstädte – ein Erfolgsrezept? Das neuartige Praktikum startet nun in weiteren Landkreisen.
Oliver Hach
14.10.2025
5 min.
Alter Vogtland-Gasthof lebt in neuem Glanz auf: „Das ganze Dorf hat schon reserviert“
Blick in den neuen Gasthof Schneidenbach mit der neuen Gastgeber-Familie. Am Mittwoch beginnt dort eine neue Zeitrechnung - unter dem Namen „Umama“.
Der Gasthof Schneidenbach war seit 1863 eine top Adresse, die letzten acht Jahre stand er leer. Wer jetzt Gaststätte und Saal betritt, traut seinen Augen nicht.
Gerd Möckel
Mehr Artikel