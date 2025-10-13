Zum Tod von Wolfgang Schwabenicky: Mittweida verliert prägenden Archäologen und Historiker

Mittweida
Wolfgang Schwabenicky, prägender Historiker und Archäologe aus Mittweida, ist im Alter von 85 Jahren verstorben. Er hinterlässt ein umfangreiches Lebenswerk für Mittelsachsen.
Kaum ein anderer hat der Mittweida und die Region erforscht, geprägt und bewahrt wie Wolfgang Schwabenicky. Der am 28. September verstorbene Historiker, Archäologe und Denkmalpfleger hinterlässt ein Lebenswerk, das tief in der mittelsächsischen Landschaft wurzelt.
