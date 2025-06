Zwei ADAC-Hubschrauber an einem Tag in Mittweida: Was war passiert?

Die Helikopter eilten aus Zwickau und Leipzig zu Einsätzen in der Stadt.

Zweimal haben Hubschrauber der ADAC-Luftrettung am Donnerstag in Mittweida für Aufsehen gesorgt. Am Morgen landete zunächst einer der gelben Helikopter auf einer Wiese an der Rosa-Luxemburg-Straße. „Hier war Christoph 46 aus Zwickau im Einsatz“, teilte Falk Forhoff, Sprecher des ADAC Sachsen, mit. Auf einem Foto vom Einsatz bei Facebook ist...