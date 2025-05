Zwei Autos in Striegistal zusammengestoßen

In Arnsdorf krachen zwei Fahrzeuge ineinander. Der Sachschaden ist immens, die Verletzungen glücklicherweise gering. Doch wie kam es dazu?

Noch glimpflich ausgegangen ist ein Unfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen am Donnerstagnachmittag in Striegistal. Aber der dabei entstandene Schaden ist hoch und liegt ersten Schätzungen zufolge im fünfstelligen Euro-Bereich. Das hat sich nach Angaben eines Sprechers der Polizeidirektion Chemnitz ereignet: In der Chemnitzer Straße war es am...