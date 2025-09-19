Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  Zwei Frauen verwirklichen ihre Idee: In Mittweida entstehen WGs für Menschen mit Demenz und Pflegebedürftige

Melanie Ullmann (l.) und Claudia Gawlik bieten mit der Hemmet GmbH das neue Wohn- und Pflegeangebot in Mittweida.
Bild: Franziska Bernhardt-Muth
Melanie Ullmann (l.) und Claudia Gawlik bieten mit der Hemmet GmbH das neue Wohn- und Pflegeangebot in Mittweida.
Melanie Ullmann (l.) und Claudia Gawlik bieten mit der Hemmet GmbH das neue Wohn- und Pflegeangebot in Mittweida. Bild: Franziska Bernhardt-Muth
Mittweida
Zwei Frauen verwirklichen ihre Idee: In Mittweida entstehen WGs für Menschen mit Demenz und Pflegebedürftige
Von Franziska Bernhardt-Muth
Melanie Ullmann und Claudia Gawlik wollen alternative Wohngemeinschaften anbieten. Gemeinsam mit der Sparkasse Mittelsachsen setzen sie ihren Plan direkt am Marktplatz um.

Über 28.000 Menschen - so viele waren im Landkreis Mittelsachsen laut Statistischem Landesamt im Jahr 2023 pflegebedürftig. Ein neues Angebot für einige von ihnen entsteht in Mittweida. Am Markt 15, wo zuvor die Sparkasse Mittelsachsen Leistungen anbot, sollen sie wohnen können. Das Projekt verfolgt die Hemmet GmbH. Die beiden...
