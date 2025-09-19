Zwei Frauen verwirklichen ihre Idee: In Mittweida entstehen WGs für Menschen mit Demenz und Pflegebedürftige

Melanie Ullmann und Claudia Gawlik wollen alternative Wohngemeinschaften anbieten. Gemeinsam mit der Sparkasse Mittelsachsen setzen sie ihren Plan direkt am Marktplatz um.

Über 28.000 Menschen - so viele waren im Landkreis Mittelsachsen laut Statistischem Landesamt im Jahr 2023 pflegebedürftig. Ein neues Angebot für einige von ihnen entsteht in Mittweida. Am Markt 15, wo zuvor die Sparkasse Mittelsachsen Leistungen anbot, sollen sie wohnen können. Das Projekt verfolgt die Hemmet GmbH. Die beiden...