Zwei Radfahrer bei Unfällen in Mittweida und Erlau verletzt

Die Polizei musste am Montag gleich zu zwei Unfällen mit Radfahrern ausrücken.

Mittweida, Erlau.

Zwei Fahrradfahrer sind bei Unfällen am Montag in Mittweida und im Erlauer Ortsteil Crossen leicht verletzt worden. Laut Bericht der Polizeidirektion Chemnitz fuhr am Nachmittag eine Autofahrerin in Mittweida von einer Grundstücksausfahrt über den Gehweg auf die Bahnhofstraße. Dabei stieß das Auto mit einem auf dem Gehweg fahrenden Fahrradfahrer zusammen. Den Schaden bezifferte die Polizei mit etwa 200 Euro. Bereits am Vormittag war am Abzweig Niedercrossen ein 56-jähriger Rennradfahrer mit einem Multicar (Fahrer: 64) kollidiert. Der Radfahrer wollte von der Arraser Straße nach links auf die Niedercrossener Straße abbiegen. Laut Polizei entstand an den Fahrzeugen Sachschaden in Höhe von insgesamt 700 Euro. (fp)