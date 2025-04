Zwei Schwerverletzte nach Unfall auf B 169: Auto gerät am Kaufland in Frankenberg außer Kontrolle

Auf der B 169 in Frankenberg verunglückte ein Dacia, zwei Insassen wurden dabei schwer verletzt. Das Fahrzeug kam wohl ohne Fremdeinwirkung von der Fahrbahn ab.

Bei einem Unfall am Dienstagnachmittag auf der B 169 sind in Frankenberg zwei Insassen eines Dacia nach Angaben der Polizei schwer verletzt worden. Das Auto war auf der Jochen-Köhler-Straße in Richtung Hainichen unterwegs. Aus noch unbekannter Ursache kam der 67-Jährige Fahrer auf Höhe der Einfahrt zum Kaufland nach rechts von der Fahrbahn ab,...