Zwei Verletzte bei Auffahrunfall in Mittweida

Ein 19-jähriger Opel-Fahrer verursacht in Mittweida einen schweren Unfall. Zwei Menschen werden verletzt, darunter ein Kind. Wie konnte es dazu kommen?

Ein schwerer Unfall mit zwei Verletzten und hohem Sachschaden hat sich am Montag in Mittweida ereignet. Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz mitteilt, war Folgendes passiert: Der 19-jährige Fahrer eines Pkw Opel war auf der Geringswalder Straße in Höhe des Abzweiges Tanneberger Hauptstraße auf einen verkehrsbedingt haltenden Pkw Seat... Ein schwerer Unfall mit zwei Verletzten und hohem Sachschaden hat sich am Montag in Mittweida ereignet. Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz mitteilt, war Folgendes passiert: Der 19-jährige Fahrer eines Pkw Opel war auf der Geringswalder Straße in Höhe des Abzweiges Tanneberger Hauptstraße auf einen verkehrsbedingt haltenden Pkw Seat...