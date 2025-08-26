Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ein Unfall mit zwei Verletzten hat sich in Mittweida ereignet.
Ein Unfall mit zwei Verletzten hat sich in Mittweida ereignet. Bild: Symbolfoto: Heiko Küverling - stock.adobe.com
Ein Unfall mit zwei Verletzten hat sich in Mittweida ereignet.
Ein Unfall mit zwei Verletzten hat sich in Mittweida ereignet. Bild: Symbolfoto: Heiko Küverling - stock.adobe.com
Mittweida
Zwei Verletzte bei Auffahrunfall in Mittweida
Redakteur
Von Babette Philipp
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein 19-jähriger Opel-Fahrer verursacht in Mittweida einen schweren Unfall. Zwei Menschen werden verletzt, darunter ein Kind. Wie konnte es dazu kommen?

Ein schwerer Unfall mit zwei Verletzten und hohem Sachschaden hat sich am Montag in Mittweida ereignet. Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz mitteilt, war Folgendes passiert: Der 19-jährige Fahrer eines Pkw Opel war auf der Geringswalder Straße in Höhe des Abzweiges Tanneberger Hauptstraße auf einen verkehrsbedingt haltenden Pkw Seat...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
19.08.2025
1 min.
Erzgebirge: Zwei Verletzte und hoher Sachschaden nach Unfall
Zwei Verletzte und hoher Schaden sind das Ergebnis eines Unfalls in Hohndorf.
Offenbar wegen plötzlicher gesundheitlicher Probleme gerät ein 65-Jähriger mit seinem Auto von der Fahrbahn.
Babette Zaumseil
16.08.2025
1 min.
Schwarzenberg: 29-Jährige bei Unfall schwer verletzt
In Schwarzenberg ist es zu einem schweren Unfall gekommen.
Der Auffahrunfall mit zwei verletzten Personen hat sich am Freitagnachmittag auf der Karlsbader Straße in Schwarzenberg ereignet.
Georg Müller
13:28 Uhr
2 min.
Haus bauen im Erzgebirge: Wolkenstein lädt zu Info-Veranstaltung im Baugebiet Hüttenbach
Wolkensteins Bürgermeister Wolfram Liebing ist am Freitag mit vor Ort.
Noch sind viele Flächen frei, doch erste Grundstücke sind verkauft. Am Freitag erhalten Bauinteressierte Details zu Grundstücken, Hausbau und Infrastruktur.
Mike Baldauf
13:30 Uhr
2 min.
Langenbernsdorfer Reiterhof nimmt den Breitensport in den Fokus
Nachdem Henry Stude am vergangenen Wochenende beim Turnier in Lengenfeld selbst aktiv war, hat er an diesem Wochenende auf dem eigenen Reiterhof den Hut auf für zwei Tage volles Programm.
Ein Turnier für Reiter ohne eigenes Pferd und ungewohnte Wettbewerbe bietet das Wochenende auf der Anlage der Familie Stude. Wann es dort was zu sehen gibt.
Reiner Thümmler
26.08.2025
3 min.
Das Erzgebirge trauert um eine Geländesport-Legende
Auf dem Zenit seines Erfolgs feierte Werner Stiegler 1965 den Gewinn der Silbervase.
Im Alter von 94 Jahren ist Werner Stiegler nach langer Krankheit verstorben. In der MZ-Sportabteilung wurde das Gelenauer Urgestein einst „Pap“ genannt – und feierte große Erfolge.
Thomas Fritzsch
27.08.2025
3 min.
Hersteller von Simson-Ersatzteilen feiert Richtfest für Neubau im Vogtland: „Wir produzieren Dinge, die eigentlich keiner braucht“
Richtfest: Die beiden Geschäftsführer Jens Opitz (links) und Martin Richter stoßen mit einem Glas Sekt an.
Der Rohbau des Firmengebäudes von ZT Tuning in Weischlitz ist fertig. Die dazugehörige Feier am Mittwoch war die Verantwortlichen auch ein Tag der Erinnerungen – an gute sowie schlechte.
Swen Uhlig
Mehr Artikel