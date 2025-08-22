Zwischen Frankenberg, Oederan und Penig: Wasserexperten handeln wieder mit Immobilien

Der Kauf und Verkauf von Grundstücken gehört zum Alltag beim Zweckverband für Wasser und Abwasser mit Sitz in Hainichen (ZWA). Eine Immobilie wird aber nun verschenkt.

8,6 Millionen Euro Jahresüberschuss und Investitionen für 20,8 Millionen - das sind die Ziele des Zweckverbandes Wasser und Abwasser (ZWA) für 2026. Dazu sollen bei den Krediten 3,5 Millionen netto getilgt werden, um 2030 unter 100 Millionen Fremdverschuldung zu sein. Soll das alles klappen, dann müssen Immobilien erworben werden, die für die... 8,6 Millionen Euro Jahresüberschuss und Investitionen für 20,8 Millionen - das sind die Ziele des Zweckverbandes Wasser und Abwasser (ZWA) für 2026. Dazu sollen bei den Krediten 3,5 Millionen netto getilgt werden, um 2030 unter 100 Millionen Fremdverschuldung zu sein. Soll das alles klappen, dann müssen Immobilien erworben werden, die für die...