Zwischen Hoffnung und Ängsten: Wie die Solarpark-Pläne in Grünlichtenberg aufgenommen werden

Ein Mammutprojekt so groß wie mehr als 53 Fußballfelder: Anwohner- und naturfreundlich soll der Solarpark werden, der in Grünlichtenberg entstehen soll. Doch an den Plänen gibt es weiterhin Kritik.

Früh an die Öffenlichkeit: Am Dienstagabend suchte das Unternehmen Statkraft den offenen Dialog mit den Kriebsteinern. Im Ortsteil Grünlichtenberg möchte der norwegische Staatskonzern einen Solarpark errichten: Auf 38 Hektar - mehr Fläche als 53 Fußballfelder - sollen sich zukünftig 75.000 Solarmodule nahe dem Nonnenwald nach Süden richten. Ein... Früh an die Öffenlichkeit: Am Dienstagabend suchte das Unternehmen Statkraft den offenen Dialog mit den Kriebsteinern. Im Ortsteil Grünlichtenberg möchte der norwegische Staatskonzern einen Solarpark errichten: Auf 38 Hektar - mehr Fläche als 53 Fußballfelder - sollen sich zukünftig 75.000 Solarmodule nahe dem Nonnenwald nach Süden richten. Ein...