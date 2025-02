13.000 Kilometer lange Abenteuertour nach China: Weltenbummler erzählt in Rochlitz davon

Thomas Meixner trat eine ungewöhnliche Reise an: Mit dem Rad fuhr er von Bitterfeld nach China. Nun berichtet er in Rochlitz von seinen Abenteuern.

Seine Reise begann in Bitterfeld. 13.000 Kilometer später war Thomas Meixner in der alten Kaiserstadt Xian in Zentralchina. Allerdings reiste er nicht mit dem Flugzeug, sondern mit dem Fahrrad. Gastfreundschaft, Geschichte und Naturerlebnisse prägten seine sechsmonatige Reise. Höhepunkte der Tour waren die Türkei, das gastfreundliche...