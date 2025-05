14-Jähriger nach Birkenfest in Colditz ausgeraubt

Das Birkenfest in Colditz ist ein Höhepunkt im Veranstaltungskalender, der auch zahlreiche Gäste aus der Rochlitzer Region anlockt. Nun wurde ein Jugendlicher dort ausgeraubt.

Ein 14 Jahre alter Junge ist nach dem Besuch des Birkenfests in Colditz Opfer eines Raubes geworden. Laut Polizei bedrohten in der Nacht von Freitag auf Samstag vier vermummte Jugendliche auf dem Heimweg in Zschadraß den Jungen und forderten von ihm, sein Mobiltelefon abzugeben. Da er sich weigerte, schlug und trat das Quartett auf ihn ein....