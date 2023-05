16-jähriger Mopedfahrer stößt in Penig mit einem Auto zusammen

Ein 16-jähriger Mopedfahrer hat bei einem Verkehrsunfall in Penig Verletzungen erlitten. Das hat die Polizei mitgeteilt. Der Unfall ist am Sonntag, 7. Mai, passiert. Der 16-Jährige wollte mit seinem Fahrzeug der Marke Simson gegen 17.50 Uhr ein Grundstück an der Zinnberger Straße verlassen. Das Vorhaben ist ihm jedoch missglückt. Der Mopedfahrer...