20-jährige Autofahrerin missachtet in Geringswalde Vorfahrt - Unfall

Der Schaden beläuft sich auf etwa 12.000 Euro. Wie es dazu gekommen ist.

Ein Vorfahrtsfehler hat am Samstag, 13. September, in Geringswalde zu einem Verkehrsunfall mit vergleichsweise hohem Sachschaden geführt. Das berichtete die Polizei. Der Unfall ist gegen 15.10 Uhr geschehen und ist an der Einmündung der Straße Zur Fröhna und der Dresdner Straße passiert, schilderten dazu die Beamten. Eine 20-jährige Frau kam...